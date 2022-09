Gwiazdor TikToka Idan Ohayon zmarł w wieku 28 lat. Zdobył MILIONY wyświetleń, żartując z otyłości

Mimi 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdyby nie miał tiktoka to nie żarłby tyle, bo nikt by go nie oglądał. A tak to za lajki, komentarze i dolary oddał życie. Głupota jednak nie boli. Rodzina też zapewne nie ma sobie nic do zarzucenia, bo przecież sławny był. Co prawda tylko na tiktokach, ale po śmierci nawet pudel o nim napisał