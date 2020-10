Uduchowiona Ida Nowakowska rozprawia o KRYZYSIE WIARY: "Jest dużo krytyki. Są takie momenty, że mówisz: PO CO?"

NIE NIE 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

To twoja sprawa jak jestes wierzaca I chcesz sie poswiecac dla wiary- ale Jesli Ja nie jestem to mi nie wciskaj na sile swoich przekonan! Dlaczego katole chcecie zmusic swojego niewierzacego sasiada to tego zeby robil to co wy??jak masz ochote rodzic ciezko chory płod to to rob- wisi mi to ale ode mnie wara! Ja wierze w nauke I to ze natura popelnila bład podczas namnazania sie komorek - Jesli sa sposoby na to zeby szybko pozbyc sie tego bledu to z niego skorzystam! Jestem przeciwko zmuszania ludzi niewierzacych do zycia jako wierzacy👊