Ugodzona strzałą amora Katie Holmes idzie za rękę z młodszym o 10 lat ukochanym (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że dziś, dziewięć lat od rozwodu z Tomem Cruisem, Katie Holmes prezentuje się zdecydowanie lepiej niż za czasów toksycznego związku. W 2005 roku obiecująca młoda aktorka związała się z jednym z najpotężniejszych gwiazdorów w branży, który odebrał gwiazdce prawo do decydowania o sobie i poddał ją indoktrynacji kościoła scjentologicznego. Po sześciu latach małżeństwa Holmes podjęła decyzję o opuszczeniu męża, odseparowując córkę Suri od ojca i sekty, żeby niedługo później potajemnie związać się z przyjacielem rodziny, Jamiem Foxxem .

Przez jakiś czas wydawało się, że piękna aktorka w końcu odnalazła szczęście u laureata Oscara za rolę Raya Charlesa. Para spotykała się przez ponad 6 lat. Choć nie pojawiali się razem na czerwonych dywanach, to zdjęcia paparazzi nie pozostawiały wątpliwości, co do poziomu zażyłości ich związku. Niestety, ostatecznie Amerykanka postanowiła rzucić gwiazdora, gdy w mediach pojawiły się kolejne z rzędu doniesienia o jego niewiernej naturze. Na szczęście Holmes stosunkowo szybko znalazła pocieszenie w ramionach nowego obiektu westchnień - o 10 lat młodszego dziedzica restauracyjnej fortuny, Emilio Vitolo Juniora.