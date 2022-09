Agnieszka Chylińska pozuje w DŁUGICH, CIEMNYCH włosach. Fani: "Pięknie, ale ZA GRZECZNIE" (FOTO)

Agnieszka Chylińska lata temu zdobyła ogromną popularność, grając w zespole O.N.A. Po występach w zespole przyszła kolej na karierę solową. Niepokornej wokalistce udało się przekonać do siebie słuchaczy i w rezultacie do dziś jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Jakiś czas temu Chylińska zaczęła eksperymentować ze swoim wyglądem i z muzyką. Miała romans z popem i elektro, jednakże podczas swoich występów wciąż wraca do starych brzmień. Ciągłym metamorfozom ulegają też jej włosy.