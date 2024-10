Ukochana Marcina Hakiela odsłania nagi ciążowy brzuch. Stylowa?

Ciąże znanych i lubianych to temat, który wywołuje ogromne emocje. Na własnej skórze przekonali się o tym Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika Serowska , którzy podczas urodzinowej imprezy Pudelka, ogłosili światu, że spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Do przyjścia na świat potomka pary pozostało około 2 miesiące.

Ukochana Marcina Hakiela pochwaliła się sesją ciążową

Pięknie! Ależ wszystko zagrało super. Stylóweczka, biżuteria i piękna mama; Dominika wyglądasz obłędnie; Mój boże… ten Marcin to szczęściarz; Pani Dominiko, no dzisiaj to już Pani przesadziła; Petarda przy Tobie, to jakiś zimny ogień. Pięknie jest; Życzę, żeby wszystkie przyszłe Mamy tak pięknie wyglądały podczas ciąży. Pięknie Pani Dominiko; Ale ładnie - czytamy w komentarzach pod zdjęciami Dominiki.