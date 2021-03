Ula Chincz prezentuje nową fryzurę. Fani zgodni: "Jak KSIĘŻNA DIANA" (FOTO)

Ostatnio Chincz zaskoczyła fanów całkiem nową fryzurą. Prezenterka wyraźnie wycieniowała krótką czuprynę, co nadało jej więcej objętości, zmieniła również nieco ułożenie grzywki. Internauci byli wręcz zachwyceni nowym obliczem swojej ulubienicy. Mało tego, wielu uznało, że dzięki nowemu uczesaniu Ula do złudzenia przypomina jedną z ikon brytyjskiej monarchii - księżną Dianę.

"Pani Ulo, myślałam, że to Ladi Di", "Chyba trzeba podesłać Pani portfolio do osób odpowiedzialnych za casting do "The Crown". Rola Lady Diany murowana", "Przypomina mi pani księżną Dianę", "Jak księżna Diana", "Pierwsza myśl - księżna Diana", "Moi drodzy, mamy sobowtóra księżnej Diany" - pisali w komentarzach fani.