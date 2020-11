Ula Chincz URODZIŁA!

Ula Chincz niewątpliwie przeszła długą drogę do ogólnopolskiej popularności. Swoją pozycję w show biznesie dziennikarka zawdzięcza posadzie w śniadaniówce TVP i późniejszych projektach rozwijanych pod skrzydłami konkurencyjnego TVN-u. Prawdziwym przełomem okazała się dla niej jednak kariera ekspertki od porządków domowych, na której potrzeby przybrała pseudonim "Ula Pedantula" .

We wrześniu Urszula Chincz przyznała, że o ciąży dowiedziała się początku pandemii koronawirusa. Wtedy też uznała, że jest to odpowiedni moment na ogłoszenie światu radosnej wiadomości. Fakt, że dziennikarka i jej mąż Sławomir Chincz ponownie zostaną rodzicami, wyjątkowo ucieszył zgromadzonych na jej koncie obserwujących. Warto wspomnieć, że do tej pory para wychowywała już 11-letniego syna.