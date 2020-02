Ula z "M jak miłość" chroni się przed zakażeniem na wczasach w Tajlandii: "Wakacje pełne komfortu"

Ktoś 36 min. temu zgłoś do moderacji 25 7 Odpowiedz

Dokładnie. Jestem lekarzem. Pracuje w szpitalu w zeszłym tygodniu przyjęłam 6 osób z grypą potwierdzona do szpitala. Miałam maseczke ekhm szpitalna... która przed niczym nie chroni. Od kilku dni sama mam grypę. Aż mi się rzygac chce na sama myśl że kolejnym razem każą mi przyjmować jakiś ludzi co z azji powracali. Po co się tam pchają????? Nie przychodzi im do głowy że zarazaja innych ? Lekarzy? Pielęgniarki? Skoro już pojechali do azji to proszę tam siedzieć teraz. A nie jadą się zabawić i powracać fotki na insta A potem wielcy cierpietnicy chcą by ich leczyć. Śmieszne.