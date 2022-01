Uradowana Katarzyna Niezgoda promienieje u boku ukochanego na wakacjach w Meksyku (FOTO)

Swego czasu Katarzyna Niezgoda tworzyła nierozłączny tandem z Tomaszem Kammelem. Biznesmenka i prezenter telewizyjny byli stałymi bywalcami czerwonych dywanów, co rusz dostarczając tabloidom powodów do pisania na swój temat. I mimo że ich związek już dawno już dawno przeszedł do historii, 53-latka wciąż budzi wśród opinii publicznej niemałe emocje.