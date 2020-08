Urlopowiczka Katarzyna Skrzynecka bawi się na KOLEJNYCH WAKACJACH. "Każdy ma chyba taki ukochany, cichy azyl"

Lili 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

No i z czym macie problem? Gospodarka się odmraża, aktorzy wracają na plan, powstają nowe programy to pewnie coś już jej na konto wpłynęło. To,że wy macie gorzej w życiu to nie wina Skrzyneckiej. Mogła nie mieć kasy kilka miesięcy temu gdy był lockdown (narzekała na brak wpływów na konto, a nie brak oszczędności, czytajcie ze zrozumieniem), a teraz już ma i jej sprawa co z nią robi, was o pożyczkę nie prosiła.