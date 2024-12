Urocza interakcja na próbie przed "Sylwestrem z Dwójką". Andrzeja Piasecznego odwiedził na scenie niespodziewany gość

Ludzie którzy z sejmem.nie mają nic wspólnego robią sobie imprezę w miejscu do tego nieodpowiednim!! Ludzie którzy zostali wybrani by w tym miejscu przebywac I pracować przeszukiwanie jak bandyci a Braun nie wpuszczony do sejmu bo świeczki palą i bawią się w sejmie obcy Ludzie. Polak z immunitetem i mandatem poselskim od społeczeństwa nie wpuszczony do sejmu bo bawią się tam sekciarze. Czy my jesteśmy u siebie ?? Kto tu jest gościem a kto gospodarzem??