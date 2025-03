Uroczy moment na jubileuszu "Kuchennych rewolucji". Na scenie pojawił się syn Oliviera Janiaka, by... przytulić Magdę Gessler

"Kuchenne rewolucje" od lat królują na polskich ekranach, a co czwartek miliony widzów zasiadają przed telewizorami, by śledzić, jak Magda Gessler odmienia nie tylko restauracje, ale i życie ich właścicieli . Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 6 marca 2010 roku na antenie TVN, a od tego czasu wiele się zmieniło – od samej czołówki po wizerunek gospodyni. Miejsce ciemnych i skromnych kreacji zajęły kolorowe stylizacje oraz coraz większa burza loków, która jest jej znakiem rozpoznawczym. W pierwszych odcinkach była także niezwykle miła dla restauratorów, o rzucaniu patelniami nie było mowy.

Nie zawsze jednak właściciele traktują Gessler z należytym szacunkiem . Do historii przeszedł odcinek sprzed dwóch lat z restauracji Margaret we Wrocławiu , w którym doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy gospodynią show a proszącym o pomoc restauratorem.

Jak już jesteśmy przy wieku, warto wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce dziś w Warszawie podczas świętowania 15-lecia "Kuchennych rewolucji". Tuż obok Magdy Gessler siedzącej na tronie, pojawił się Julian Janiak, najmłodszy syn Oliviera Janiaka i Karoliny Malinowskiej. Okazało się, że 11-latek jest ogromnym fanem programu. Jak zdradził jego tato, który zaprosił go na scenę - po szkole potrafi nadrabiać zaległe odcinki, a jego marzeniem jest to, by przytulić restauratorkę, co oczywiście doszło do skutku. Nastolatek nie mógł ukryć swojego szczęścia, a Magda wzruszenia.