Urszula Dudziak PSIOCZY, że państwo wypłaca artystom zbyt niskie emerytury: "Tak mało kasy nam oferuje, jak z tego żyć?"

Pani na 1 koncercie zarabia więcej niż ja w miesiąc, ale składki płaci niskie i teraz narzeka. Mi państwo co miesiąc zabiera połowę moich zarobków, jak pani artystka też będzie wpłacać na emeryturę co miesiąc chociaż połowę tego co zarobi to będzie mieć naskładane na emeryturę. Co z ludźmi jak ja, których państwo jawnie okrada z zarobków na ZUS i podatki.