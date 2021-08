Urszula Radwańska bryluje na ściance u boku skompromitowanego partnera (FOTO)

PięknaPara 13 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Ula jest MŁODSZĄ siostrą Agnieszki. Śliczna młoda kobieta z niej wyrosła. A co do sprzedawania meczów - to był czarny okres w światowym tenisie i bardziej utytułowani od tego Pana mają handel meczami na sumieniu. Było minęło, zgrzeszył - odpokutował. Życie toczy się dalej. Wszystkiego dobrego!