Uśmiechnięta Shakira uczy się surfingu z synami pod okiem przystojnego instruktora (ZDJĘCIA)

Przez 12 ostatnich lat Shakira i Gerard Pique służyli za przykład idealnej celebryckiej pary . Tymczasem na początku czerwca wyszło na jaw, że medialny wizerunek zakochanych w sobie do szaleństwa gołąbków niewiele miał wspólnego z rzeczywistością. Jak się później okazało, piłkarz od dawna miał słabość do płci pięknej i regularnie pozwalał sobie na skoki w bok. Koniec końców jedną z kochanek, 22-letnią studentką, Hiszpan postanowił zastąpić matkę swoich dzieci.

Wygląda jednak na to, że piosenkarka wraca już powoli do normalności, o czym świadczyć mogą jej najnowsze zdjęcia. W czwartek artystka zabrała Milana i Sashę na jedną z urokliwych plaż Kantabrii, gdzie czas upłynął im na nauce surfingu pod okiem przystojnego instruktora. Paparazzi uwiecznili moment, jak ubrana w kombinezon do surfingu gwiazda usiłuje stanąć na desce i niczym prawdziwa profesjonalistka łapać fale. Z twarzy Shakiry dosłownie nie schodził szeroki uśmiech, gdy taplała się z synami i trenerem w morzu.