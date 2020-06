Uszczypliwa internautka porównuje Małgorzatę Rozenek do ZAWODNIKA SUMO. Perfekcyjna odpowiada: "COŚ W TYM JEST" (ZDJĘCIA)

Koniczynka🍀 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Złośliwość i chamstwo oraz brak kultury i szacunku, fanka sobie ulzyla, błąd zrobiła, co nie działa na jej korzyść. Chyba każdy wie, że jest sumo i co to jest. Wyśmiewanie się z czyjejś wagi ciała to żenada, brak inteligencji. Ja mam 41 lat i przytylam. Już jakiś czas a całe życie byłam szczupła a nawet chuda. Od leków przytylam. Jak po kolejnej operacji kregoslupa zachorowalam na polpasca i neuralgia żebrowa zaczelam brać leki, które powodują wzrost masy ciała, zwiększony apetyt, leki na uszkodzenie struktury nerwowej, nerwy czyciowe. Staram się codziennie na rowerku stacjonarnym jeździć. Jeść owoce i warzywa. Niech każdy patrzy na siebie. Stop hejt.