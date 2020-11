"Uwięziona" Britney Spears stawia ultimatum: "ZAKOŃCZY KARIERĘ, jeśli jej ojciec nie ustąpi!"

ja123 20 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Co to za sedzia jest! Jesli ona mowi ze sie go boi to widocznie ma takie a nie inne odczucia z nim zwiazane. I nie musiza byc zadne dowody na to. To jest jej subiektywne odczucie i powinno byc wziete pod uwage. Strasze, jest w szponach machiny z ktora nijak idzie wygrac. Mam nadzieje ze jej sie w koncu uda wyzwolic i odzyskac wlasne zycie.