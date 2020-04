Uzbrojeni w maseczki ochronne Leonardo DiCaprio i Camila Morrone spacerują z psem po pustych ulicach Hollywood (ZDJĘCIA)

Bella 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

On musi być strasznie infantylny, skoro wiąże się z takimi młodymi kobietami, które potem zostawia. Rozumiem seks przez pierwsze tygodnie, ale potem ludzie poznają się, dyskutują, wymieniają poglądy, a tutaj młode dziewczę co to ma jeszcze pstro w głowie i dojrzały, przechadzany facet, dla mnie to niesmaczne. Co do seksu to ja bym go nie tknęła kijem przez szczotkę wiedząc z iloma spał....i ten brzuszek jak u Nicholsona...