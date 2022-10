Victoria Beckham komentuje plotki o ROZWODZIE z Davidem Beckhamem. Mówi, dlaczego USUNĘŁA tatuaż z inicjałami męża (FOTO)

Małżeństwo Victorii i Davida przetrwało już ponad 20 lat. Mimo to, co jakiś czas odżywają plotki na temat kryzysu w ich związku . Para doczekała się czwórki dzieci, które od najmłodszych lat są obecne w mediach. Najstarsi synowie rozwijają swoje kariery, a jeden z nich ma już żonę. Związek Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz budzi niemałe kontrowersje .

Relacje Victorii z najstarszym synem podobno nieco się pogorszyły ze względu na wzajemną niechęć, którą można zaobserwować między wybranką Brooklyna a jej teściową. O relacjach w rodzinie Beckhamów mówi się też w kontekście kryzysu małżeńskiego Victorii i Davida. Oliwy do ognia dolało usunięcie przez Victorię tatuażu poświęconego mężowi . Po inicjałach Davida na lewym nadgarstku projektantki nie ma już śladu.

Do sprawy tatuażu odniesiono się w programie "Today Show". Dziennikarka poprosiła Victorię o pokazanie nadgarstka, aby później zapytać, dlaczego gwiazda postanowiła usunąć tatuaż z inicjałami Davida.

Zrobiłam ten tatuaż bardzo dawno i nie należał on do najdelikatniejszych. Mój mąż i moi synowie mają tak piękne tatuaże, wykonane przez artystów. Wzór na mojej ręce nie był tak ładny, był wykonany bardzo grubą kreską, czasami pojawiały się krwawienia, po prostu miałam go dość, nie podobał mi się - wyznała Victoria.