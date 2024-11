Victoria i David Beckhamowie znów byczą się na pokładzie luksusowego jachtu za 26 milionów złotych. Tacy to pożyją?

Victoria i David Beckhamowie poznali się w 1996 roku podczas meczu charytatywnego w Londynie. W tym czasie David zdobywał laury jako znakomity piłkarz Manchesteru United, a Victoria pięła się na szczyty list przebojów jako członkini zespołu Spice Girls. Między sportowcem i wokalistką natychmiast zaiskrzyło, co doprowadziło do ich szybkich zaręczyn w 1998 roku. Ślub pary odbył się 4 lipca 1999 roku w zamku Luttrellstown pod Dublinem. Victoria i David stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par na świecie i wciąż wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Victoria i David Beckhamowie zażywają relaksu na luksusowym jachcie w Miami

Beckhamowie są niewątpliwie miłośnikami luksusu. Niedawno para, której majątek wycenia się na ponad 400 milionów funtów, zakupiła rezydencję w Miami za imponującą kwotę 55,6 mln funtów, co w przeliczeniu wynosi ponad 285 mln zł. To luksusowa posiadłość z widokiem na zatokę Biscayne, basenem i salą kinową. Victoria i David już kilka lat temu osiedlili się w Stanach Zjednoczonych, gdzie David prowadzi klub piłkarski Inter Miami. W wolnych chwilach zakochani ochoczo wykorzystują fakt, że na co dzień otaczają ich rajskie okoliczności.