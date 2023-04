W "Dzień dobry TVN" debatują o stylizacjach na Wielkanoc, a OBURZONA internautka grzmi o "stereotypizacji": "Przykro słuchać"

tyk 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Strój świąteczny wystarczy by był czysty. Moda jest na tyle różnorodna obecnie, iż koszulka na co dzień w niczym nie ujmuje tej odświętnej. Oczywiście nie mówię tu o tych z nadrukiem postaci z komiksów itp. Szkoda, że w programie tego nie poruszono. Trąbią o ekologii, inflacji a jakoś przepisów nie pokazują na każdą kieszeń. Nie każdego stać na ryby, na polędwice lub zakup serka mascarpone lub mozarelli do każdego dania gdy się nie mieszka sam tylko z dziećmi i może rodzicami i zarabia najniższą krajową. Święta to okres gdy powinniśmy umieć po prostu być ze sobą, nauczyć się rozmawiać by następne święta nie kojarzyły się z przyjazdem "tej cioci" czy "tego stryjka".