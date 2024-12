W latach 90. Marcin Tyszka przepytywał Patryka Vegę w "5-10-15". Poznajecie?

Wybór jest prosty. Albo Mentzen z flagą biało czerwoną albo Trzaskowski z tęczową. Nie można dać pełni władzy jednej partii politycznej bk to prowadzi do katastrofy wiemy to już po ostatnich rządach. Danie Tuskowi prezydenta Trzaskowskiego To gwarancja wyprzedaży Polski za. Czapkę śliwek. Oni są w stanie bez mrugnięcia okiem podpisać wyrok na Polaków. Oddadzą nas w łapy Urszuli von der