Wakacje Anny Wendzikowskiej w Jastarni: wypad na plażę z córkami, sesja zdjęciowa w kostiumie i SZYBKI powrót do domu (ZDJĘCIA)

Życie Anny Wendzikowskiej to prawdziwy rollercoaster. Influencerka zdążyła już przyzwyczaić nas do tego, że wszystko zmienia się u niej niczym w kalejdoskopie: od stylizacji, przez wakacyjne destynacje, po... relacje z najbliższymi. Do tego doszło niedawne porzucenie stanowiska w "Dzień Dobry TVN", które piastowała przez ostatnie 15 lat. Na szczęście celebrytka zapewnia, że świetnie da sobie radę bez comiesięcznej pensji z telewizji...