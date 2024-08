Wakacyjna Iga Krefft pozuje w BIKINI i wyznaje: "Nigdy nie zakocham się, chyba że we Włoszech" (FOTO)

Fansówka 52 min. temu zgłoś do moderacji 10 16 Odpowiedz

Pewnego razu kiedy rano wstałam leżąc na łóżku spojrzałam na biurko na którym miałam przypiętą lampkę na metalowej rurce. Po chwili z rurki tej zaczął wydłużać się gwózdek kremowy na około 30 cm, za chwile pojawił się kolejny. Wcześniej pojawił się obraz wizyjny na tle tej lampy w którym było widać psa myśliwskiego o imieniu Sara, który biegał po placu za patykami które lubił jak mu się rzuca. Zawsze biegał i je przynosił. Obraz ten był nie za wyraźny. Jak obraz wizyjny znikł pojawiły się te dwa gwózdki kremowe na przemian się wyginając i kołysząc z lewej na prawą. Nagle zaczęły się wydłużać w moim kierunku by mnie ukłuć. Wyskoczyłam z łózka do drugiego pokoju stanęłam na parapecie by wyskoczyć przez okno. Stojąc już na zewnątrz okna zaczęłam głośno i szybko papkować, by je jeszcze bardziej rozzłościć i udało mi się wyskoczyć. Okno się nie zablokowało i gwózdek mnie nie ukuł