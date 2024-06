Waldemar Goszcz zginął tragicznie dwie dekady temu. Jak dziś wygląda i czym zajmuje się jego córka?

Większość Polaków doskonale pamięta Waldemara Goszcza z popularnego serialu "Adam i Ewa", który emitowany był na antenie Polsatu. To już 21 lat, kiedy nie ma z nami Goszcza. Mężczyzna zginął tragicznie 24 stycznia 2003 roku w wypadku samochodowym pod Ostródą. Miał zaledwie 30 lat. Podczas wyprzedzania prowadzone przez niego auto zderzyło się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem. Waldemar poniósł śmierć na miejscu, a do szpitala trafili jadący razem z nim Radosław Pazura i Filip Siejak oraz kierowca drugiego samochodu.

Córka tragicznie zmarłego Waldemara Goszcza ma dziś 27 lat. Co u niej słychać?

Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. Do tego stopnia, że z dnia na dzień postanowiłam wyrzucić moje badanie magisterskie do kosza i zacząć pracę od nowa. Po 5 latach jestem na ostatniej prostej do otrzymania tytułu magistra psychologii - informowała na Instagramie.