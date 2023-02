Walentynki. Tak gwiazdy celebrują święto miłości: Janachowska, Edyta i Cezary Pazurowie, Monika Olejnik... (ZDJĘCIA)

Walentynki uczcimy kolejnym wspólnym treningiem na falach. PS. Od 13 lat razem, od 7 lat we wspólnym biznesie, od 3 lat we dwoje w nieustającej podróży dookoła świata. Mamy takie same pomysły na życie, pasje, zainteresowania i poglądy, ale przede wszystkim wyznajemy te same wartości - bez tego na pewno nie bylibyśmy ze sobą. Dlatego na zadawane przez znajomych pytanie, czy jest coś, co sprawia nam szczególną przyjemność, odpowiadamy jednym głosem: dzielenie się z innymi. Przekonaliśmy się, że najwięcej radości daje nam właśnie dawanie, a nie branie. To stara prawda, żadne odkrycie, ale sprawdza się idealnie w życiu i w miłości, w walentynki i w każdym innym dniu - napisała pod wspólnym zdjęciem.