"Warsaw Shore". Nowa "ekipowiczka" ekscytuje się spotkaniem w klubie... tiktokera: "CHODŹ SE ZE MNĄ ZROBIĆ FOTĘ" (WIDEO)

Co jakiś czas z Ekipy odchodzą też "stare wygi", a na ich miejsce wchodzą "świeżaki". W trwającym właśnie sezonie są to Marceli i Milena. Co zaskakujące, "nowym" dość szybko udało się zadomowić w Ekipie, co zdarzaj się raczej nieczęsto. Marceli za swój cel obrał poderwanie Eweliny, a Milena (nazywana też Mielonką) dała się poznać jako wręcz idealna uczestniczka tego programu, udowadniając, że nie stroni od rozmaitych alkoholi, a do jej hobby należą głównie trwające najlepiej do białego rana balangi w warszawskich klubach.