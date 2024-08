Wdowiec po Agacie Mróz zabrał głos po ślubie. "Wymknęło się to spod kontroli"

Tera 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 24 Odpowiedz

Oglądałam ich kiedyś w DDTV. Bardzo uderzyło mnie wówczas to jak byle jak mówiła o swojej zmarłej mamie… Ojciec nie wpoił jej miłości do zmarłej mamy i szacunku. Mówiła o niej zniechęcona. Wiem ze jej nie pamieta / była maleńka jak zmarła. Do dziecka nie można mieć żalu: to ojca była rola aby wbudować w pamięć dziecka i w jej serce miłość i szacunek do Mamy…