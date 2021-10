Weronika Książkiewicz wspomina metamorfozę do roli w "Furiozie": "Czułam się po tym średnio"

Kaszub 1 godz. temu zgłoś do moderacji 28 24 Odpowiedz

Pierwszy raz jestem zadowolona z pani Ursuli von der Leyen od czasu jej objęcia urzędu i jej decyzji w sprawie Polski. Choć ja jeszcze poszłabym dalej i zagrożeniu wyrzucenia z UE, ponieważ Polska łamanie podstawowy traktatu UE. Polska, wstępując do UE podpisała dokument, który jasno mówił, że ustawodawstwo unijne ma pierwszeństwo przed krajowym, bo przecież taki jest mechanizm funkcjonowania wspólnoty. Nie stosuje się do niego, łamie fundament Unii Europejskiej i jest to podstawa nie tylko do sankcji, ale również wykluczenia z Unii. Trzeba być nieustępliwym w tej kwestii. Inaczej inne państwa pójdą w ślady Polski i będzie koniec Unii. Izba Dyscyplinarna do likwidacji, należy natychmiast przywrócić wyrzuconych wolnych sędziów oraz zmienić sędziów TK, którzy nie są niezależnymi sędziami. Pawłowicz, Piotrowski to osoby silnie związane z PiS-em.