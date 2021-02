Weronika Rosati o relacjach z córką: "Elka rządzi w domu, JESTEM JEJ NIEWOLNICĄ"

Weronika Rosati od lat próbuje swoich sił w Hollywood, w związku z czym dzieli swoją codzienność między Warszawę i Los Angeles. Aktualnie aktorka wraz z córką Elizabeth rezyduje w słonecznej Kalifornii. Jak udało się dowiedzieć Pudelkowi, Rosati właśnie przygotowuje się także do występu w popularnym amerykańskim serialu.

Nie da się ukryć, że Weronika Rosati ma obecnie szczególnie dobrą passę. Ostatnio aktorka miała okazję opowiedzieć o swoich zawodowych poczynaniach na łamach popularnego amerykańskiego internetowego show That Pop Culture Show. W programie Rosati podzieliła się wrażeniami na temat pracy na planie najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej Śniegu już nigdy nie będzie - która, jak zdradziła, zakończyła się tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Nie liczy się nawet to, że pracowałam nad trzema projektami jednocześnie. Co istotniejsze, jestem mamą i pracowałam nad trzema projektami jednocześnie. Jestem oddana Elizabeth, więc wszędzie ją zabieram. To ciężki kawałek chleba, bo wstaję o czwartej rano, żeby kuć teksty, chociaż z drugiej strony kocham przecież swoją pracę. Uwielbiam pracę na planie - zapewniła.