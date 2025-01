Weronika Rosati żegna Davida Lyncha. Kiedyś zagrała w jego filmie kurtyzanę: "Powiedziano mi, że wybrał mnie osobiście"

Weronika Rosati żegna Davida Lyncha. "Powiedziano mi, że osobiście wybrał mnie do tej roli"

W kierunku bliskich Lyncha płyną kondolencje z całego świata i to zarówno ze strony fanów jego talentu, jak i osób, z którymi miał okazję współpracować. Reżysera pożegnała również Weronika Rosati , która miała okazję zagrać epizodycznie w jego produkcji "Inland Empire" z 2006 roku. Jak twierdzi, Lynch miał osobiście wybrać ją do tej roli.

To była przyjemność i zaszczyć zagrać epizod w "Inland Empire" w reżyserii nieżyjącego już Davida Lyncha. Powiedziano mi, że David osobiście wybrał mnie do tej roli. Tego dnia to on dzierżył kamerę i było to niezapomniane przeżycie - wspomina.