Wersow odpowiada na komentarze, że nie ma czasu dla córki: "Zarabiam na to, żebym mogła utrzymać siebie i moje dziecko"

Wersow nie ma czasu na dziecko?

Cały czas robię rzeczy, które mnie mają zadowolić i przy których poczuję się trochę lepiej i, które dadzą mi poczucie, że czuję się wystarczająca. Na pewno dom mi daje takie poczucie, jak jestem mamą. To mi daje takie poczucie, że jestem najwspanialszą mamą, bo o tym wiem, mimo że ktoś mi może zarzucić, że jestem za mało z moim dzieckiem albo, że zbyt szybko wróciłam do pracy albo, że pokazuję moje dziecko w internecie, a to jest złe. Jest wiele rzeczy, które ludzie mogą mi zarzucić, ale ja czuję, że jestem najlepszą mamą dla Mai. (...) - podkreśliła influencerka.

Może tak to jest przedstawiane w internecie? To jest najłatwiejsze, żeby zrobić z kobiety, która pracuje, osobę, która nie ma czasu. A jak ktoś się zastanowi, jak to się ma w stosunku do mężczyzn? Ja cały czas zarabiam na to, żebyśmy mieli ten dom, żebym mogła utrzymać siebie i moje dziecko, żeby moje dziecko miało jak najlepiej w przyszłości. To, że pracuję, i że się realizuję sprawia, że moje dziecko w przyszłości będzie miało po prostu lepszy start. Oczywiście, robię to dla siebie, ale dla mojej córki również. (...) Jeżeli mama jest nieszczęśliwa, to dziecko też będzie nieszczęśliwe. Nie możemy wywierać presji na dziecku, że to ono ma nam dać pełnię szczęścia. (...) - stanowczo zaznaczyła Wersow.