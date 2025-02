Wersow zmienia się PRZEZ Friza?! "Niektóre komentarze Karola MIAŁY NA MNIE WPŁYW"

Wersow i Friz to obecnie topka polskiego YouTube'a. Śledzą ich miliony, a oni wciąż realizują nowe projekty, by stale umacniać swoją pozycję w branży i niewątpliwie też powiększać sumy wpływające na ich konta. Weronika postanowiła, że zacznie śpiewać, a Karol organizuje właśnie trzecią edycję projektu, w którym szuka nowych influencerów.

Friz wywiera presję na Wersow? Influencerka mówi, jaka jest prawda

Temat wpływu Friza na Wersow powrócił podczas wywiadu influencerki w podcaście "Fomo". Początkowo Weronika wyznała, że był czas, kiedy była postrzegana wyłącznie jako "dziewczyna Friza". Zastanawiała się wtedy, co będzie, gdy "Karol się nią znudzi" albo "sobie ją podmieni". Prowadzący przeszedł następnie do kwestii komentarzy i filmów, w których sugerowano, że Friz wywiera na niej presję idealnego wyglądu czy nawet zmusza ją do kolejnych poprawek.

No, myślę, że tak. I myślę, że przyznam to teraz, dlatego że mamy to już po prostu z Karolem przegadane. Mieliśmy w trakcie tych wszystkich komentarzy, wszystkich filmów wiele rozmów, w których po prostu przyznaliśmy sobie rację, że wiele tych wątków jest prawdziwych, aczkolwiek nie wszystkie. Ale jest w tym trochę prawdy, że niektóre komentarze Karola miały na mnie jakiś wpływ, albo że po prostu on nie umiał wtedy jeszcze tak do końca tego wszystkiego wyważyć. I uważam, że teraz on jest po prostu fantastyczny.