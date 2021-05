Internauci twierdzą, że Wersow powiększyła biust PRZEZ FRIZA!? "Mówił, że chciałby zobaczyć piersi Marcysi"

Gosc 24 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

No niestety dziewczyny i kobiety, jezeli facet strzela tego typu teksty i przez to czujecie sie ze soba zle, uwaga nie robcie nic aby mu sie podobac bardziej!!! Poprostu go zostawcie, napewno znajdziecie kogos w zyciu kto pokocha was za to jakie jestescie. Mnie moj byly maz tak wpedzal w kompleksvy, i odkad go zostawilam mam sie znacznie lepiej. Znalazlam takiego ktory mnie kocha taka jaka jestem, a najbardziej lubi mnie bez mejkapu. Taki typ co strzela takie teksty to typ narcystyczny, on sie zywi tym ze ma nad wami przewage i kontrole, bo wie ze bedziecie sie bardziej starac