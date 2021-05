Friz komentuje wyciek nagrań z seks-kamerek Natsu: "PRZYPAŁ, WSPÓŁCZUJĘ"

tak tak tak 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie znam ludzi, jedynie tyle co wypromowali na lodach coral. YT rządzi się swoimi prawami, ale nie interesuje mnie to co młodzież robi. Jedynie tyle że z czego taki tam hajs robią, ciekawe, trzeba śledztwa. Bo wiadomo co za młodu za dziwne wybryki mieli, a to daje do wiadomości co się tam dzieje z młodymi i nieświadomymi i omniemanymi, ale z jakiej przyczyny? co to może być że tak wprowadza w taki trans? Nie każdy młody popełnia błędy tego typu. To zupełnie inna ścieżka życia, ciekawe kto tym kreuje? wysłać kulę szpiegulę. Będą młodzież deprawować.