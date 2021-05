Reklama piwa Wojewódzkiego w teledysku Friza narusza standardy reklamowe? "Współpraca MOCNO NIEMORALNA"

świat kaput 45 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

to oglądają maloletni, ale wychowujecie rodzice WY. Czy widzicie co robią w Internecie wasze dzieci, na co patrzą, z kogo biorą przykład? Jak wychowujecie, jakie wartości przekazujecie swoim dzieciom? I ludzie narzekają że dzieci i młodzież zepsuta, a kogo to wina?! kto na to przyzwala? Czy uświadamiacie ich że ta cała ekipa właśnie na takich małolatach zarabia, że ich nie obchodzi nic poza fejmem i zyskiem? Nie mam nic do tego aby nastolatki, dzieciaki mieli jakiegoś idola, ale do treści i wartości jakie dziś przekazują owi "idole(ekipa)" no to już........