Wersow pokazała nagranie z MŁODSZĄ SIOSTRĄ. W komentarzach pojawiła się FALA HEJTU (WIDEO)

Córka Madonny też za dzieciaka miała monobrew, ja również. Przyjdzie wiek nastoletni to pojawi się pęseta w dłoni i problem zniknie. A jak pęseta w dłoni będzie parzyć to nikomu nic do tego, jej wybór. Drwić z wyglądu dziecka jest podłe