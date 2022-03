Wersow RZUCIŁA STUDIA prawnicze na piątym roku i beztrosko przyznaje: "DO NICZEGO NIE JEST MI TO POTRZEBNE"

Weronika "Wersow" Sowa może pochwalić się tytułem jednej z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia. 25-letnią narzeczoną Friza, na wszystkich profilach w mediach społecznościowych obserwuje ponad 8 milionów użytkowników . To dzięki tak ogromnej popularności celebrytka otrzymuje lukratywne oferty współprac, w efekcie czego do jej kieszeni miesięcznie trafiają godne pozazdroszczenia sumy.

Miałam takie podejście, że je trochę olewam, że po prostu mam za dużo zajęć, żeby też móc się skupić na tych studiach, szczególnie na tym piątym roku. Faktycznie wiem, że jestem nieodpowiedzialna, że rezygnuję ze studiów na piątym roku, bo szkoda tego jednego roku i mogłabym to dokończyć. Dla mnie ten piąty rok byłby mimo wszystko bardzo wymagający, żeby napisać pracę, zdać egzaminy, mam jeszcze taki zaległy egzamin. Po prostu stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, nie czuję się na siłach, żeby to dokończyć na razie - wyjaśniała.

Do niczego nie jest mi to potrzebne, nawet jeśli bym nie nagrywała na YouTubie i nie była influencerką i tak pewnie robiłabym coś innego. Teraz mam najlepsze lata swojego życia, mam to swoje 5 minut, które muszę wykorzystać na maksa. Mogę żyć życiem, które jest spełnieniem moich marzeń. Nie chcę robić niczego na siłę, tylko po to, żeby powiedzieć komuś, że mam papierek, bo skończyłam prawo. Internet teraz zawrze, bo Wersow rzuciła studia - głosiła.