Wiadomo, co książę Archie dostał na urodziny. Wygadali się właściciele sklepu

Wiadomo, co Archie dostał na czwarte urodziny

Książę Harry podzielił swoje zobowiązania syna oraz ojca i prosto z uroczystej koronacji w Londynie ruszył z powrotem do Kalifornii, gdzie obecnie mieszka z rodziną. Mimo że od urodzin Archie'ego minął już miesiąc, temat znów wrócił na nagłówki. To dlatego, że wyszło na jaw, jaki prezent dostał chłopiec.

Mimo wybiórczego podejścia do chronienia prywatności, Meghan Markle i książę Harry nie opowiadali do tej pory publicznie o urodzinach swoich dzieci. Rąbka tajemnica uchylili właściciele sklepu Mad Dogs Bikes Shop w Kalifornii. To właśnie od nich mały Archie dostał na urodziny dziecięcy rowerek.