Meghan Markle i książę Harry ZNIKNĄ z życia publicznego?! "Ten okres ich życia dobiegł końca". Powód zaskakuje

Mimi 29 min. temu

Będzie ciężko bo oni z tego żyją. A jakiekolwiek sensacje wprowadzają machinę zwaną pieniędzmi w ruch. Jakby nie chcieli być na świeczniku to raczej wybrali by życie spokojne w UK. Tam mieli by ochrone. Może pogoda nie taka jak w US ale kto im na wieczne wakacje by zabronił. Dla niej to był los wygrany w totka. Poślubiła księcia i albo on będzie z nią albo nie będzie widywał swoich dzieci. To dla niej będzie karta przetargowa. Lepiej że są w US. Przynajmniej w UK Charles i reszta rodziny mają spokój.