Wichura zniszczyła rodzinny dom Zawieruchów. Grzegorz opowiedział o dramacie: "Takich rzeczy nie widziałem nawet w filmach"

Grzegorz Zawierucha opowiedział o rodzinnej tragedii

Adrenalina opadła, także już teraz wracamy do normalności. Pomagamy rodzicom, żeby to wszystko posprzątać i odbudować. Akurat z soboty na niedzielę byłem wtedy w domu u rodziców z moimi dwoma synami, także przeżyliśmy to na własnej skórze. Takich rzeczy nie widziałem nawet w filmach, takie rzeczy słyszałem gdzieś z opowieści, ale inaczej jest to usłyszeć, nawet od najbliższych, a inaczej jest to przeżyć - powiedział brat Rafała Zawieruchy w "Dzień Dobry Wakacje".