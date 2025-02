Widok niepokojąco szczupłej Katie Price postawił jej fanów na baczność: "Co ty sobie zrobiłaś? To ROZDZIERA serce"

Katie Price znacząco straciła na wadze

Co się dzieje z jej nogami?; Naprawdę żal mi tej dziewczyny. Największym problemem są ci, którzy mówią, że nie ma żadnego problemu; Ona potrzebuje pomocy i wsparcia, a nie wmawiania jej, że wygląda pięknie; Smutno widzieć ją w takim stanie; Czy to dysmorfia ciała? Och, Katie, co ty sobie zrobiłaś? To rozdziera serce; Wyglądasz o wiele lepiej, kiedy masz trochę więcej ciała; O mój Boże, jej nogi u góry są takie chude, dlaczego nikt jej nie pomoże? - pytali z niedowierzaniem komentujący.