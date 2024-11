Widzowie GRZMIĄ po koncercie TVP z okazji 11 listopada: "Komuś się imprezy pomyliły!"

Fala komentarzy po koncercie TVP. Ten szczegół zwrócił uwagę widzów

W czasie koncertu TVP nie zabrakło gestów solidarności z powodzianami oraz piosenek, które miałyby opisywać naszą, polską rzeczywistość. Występy trafiły na facebookowy profil publicznego nadawcy, gdzie szybko zaroiło się od komentarzy. Nie wszystkie były jednak pozytywne, a to, co rzuciło się widzom w oczy najmocniej, to dobrany na tę okazję repertuar i "zbyt mało patriotyzmu w patriotyzmie".

Dlaczego nie ma ani jednej pieśni patriotycznej na tym koncercie?; Koncert to porażka. Kto za to odpowiada?; To ma być piosenka o niepodległości Polski? To jakiś żart; To nie karnawał. Ale tak wyszło. Co za porażka; Komuś się imprezy pomyliły; Organizatorzy nie rozumieją idei tego święta?; Czy tylko ja liczyłam na pieśni patriotyczne? - piszą internauci.