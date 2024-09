Widzowie oburzeni postawą Justyny Steczkowskiej w "TTBZ". Lawina komentarzy: "BRAK KULTURY i szacunku do innych!"

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie ostro o Justynie Steczkowskiej

Nie da się ukryć, że Steczkowska przy stole jurorskim prezentowała się jak na prawdziwą diwę przystało. Pokazała się w czarnym gorsecie odsłaniającym dekolt, perfekcyjnym makijażu i starannie uczesanej fryzurze. Na profilach programu w social mediach wylała się jednak masa negatywnych opinii na temat zachowania Steczkowskiej podczas odcinka. Widzom "TTBZ" nie spodobało się to, że gwiazda siedziała bokiem do występujących na scenie uczestników i prawie odwrócona tyłem do kolegi w jury - Stefano Terrazzino.

Czy to ładnie siedzieć tyłem do kogokolwiek? Taki brak dobrego wychowania...; Wszystkiego super, ale po co ta Steczkowska? Macha tymi sztucznymi włosami, jakby program był o niej. Nie trawię jej sposobu bycia; Jusia super, że jesteś, ale to siedzenie tyłem do Stefano - jest słabe; Wiecie co, jury jest okej, ale Steczkowska powinna mieć trochę szacunku do występujących i siedzieć przodem do nich, a nie bokiem. Zachowanie jakby była nie wiadomo kim, trochę szacunku powinna mieć; Steczkowska brak kultury, szacunku do innych, uważa się za najważniejszą - grzmią widzowie.