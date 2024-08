Widzowie podzieleni po POWROCIE Roberta Janowskiego do "Jaka to melodia?". "Brakuje mu już polotu" vs. "Wrócił profesjonalizm"

Po zmianie władzy w TVP zaszły ogromne zmiany. Część twarzy, które kojarzyły się z rządami PiS-u , zostało zastąpione starymi gwiazdami stacji. W tym gronie znalazł się między innymi Robert Janowski , który po sześciu latach wrócił do programu "Jaka to melodia?" .

Widzowie podzieleni po powrocie Janowskiego do "Jaka to melodia?"

Z pełnym szacunkiem do Pana Janowskiego, ale Pan Rafał młody, błyskotliwy, przystojny. Pomimo mojego już sędziwego wieku wolałam Rafała oglądać; Pomimo że przez 6 laty oglądałam program, to nie będę siała popeliny. Jednak Rafał Brzozowski jest bardziej błyskotliwym prowadzącym, pełna swoboda, dobra znajomość języka angielskiego, co jest bardzo ważne przy tytułach; Z całym szacunkiem do Pana Roberta, jego dorobku artystycznego i wiedzy, ale brakuje mu już polotu i tej iskierki showmana. Trochę to wszystko było nudne i monotonne. Program uratowali goście; Dramat. Oglądałam i dziękuję, już więcej nie oglądać będę. Młodym trzeba dać szansę - czytamy w komentarzach na Facebooku.