Widzowie "The Voice Senior" narzekają na jurorów: "Jedynie Piaseczny trzyma klasę"

Janowski jest rownie denerwujacy w "Jaka to melodia".Niby taki wyluzowany, serdeczny dla uczestnikow,podspiewujacy,podskakujacy jednym slowem ..."rowniacha".W oczach pustka,ktora swiadczy o tym, ze tak naprawde ,to nic go nie interesuje to co mowia uczestnicy o sobie.Ma straszliwie nic nie mowiace oczy...puste,bez emocji.Samym pajacowaniem ,nie zalatwi pewnych rzeczy.