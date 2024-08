Wiele lat temu Martyna Melosik wygrała "Fabrykę Gwiazd". Jak dziś wygląda i co u niej słychać?

Sandra 27 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ładnie śpiewała. Miała dobra technikę wykonawczą. Jak zwykle brak repertuaru. U nas jest pięknych głosów wiele ale stworzyć później dobre piosenki, porwać ludzi na koncercie to ciężka sprawa. Przecież potrzebny jest zespol- klawiszowiec, gitarzysta, perkusista. Czasami jeszcze kilku innych. Trzeba napisać linie melodyczną do tego tekst do piosenki. Mieć meganera który nie pogrąży zespołu a będzie działać na korzyść. Dobra wytwórnie płytową i odpowiedzi kontrakt. Masa rzeczy, spraw. No i szczęścia żeby trafić na odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie. My tylko słyszymy efekt końcowy czyli piosenkę w radio.