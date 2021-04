Wielkanoc według Kardashianek: kąpiele słoneczne, przymiarki skąpych bikini i fantazyjne wypieki (ZDJĘCIA)

Agata 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Wiem, że ciężko w to uwierzyć że człowiek może być zupełnie sam. Ale ja jestem zupełnie sama. Nie wiem, do końca miałam nadzieję, że się jakoś ułoży.. ale nic się nie ułoży. Chłopak, który był dla mnie jedynym oparciem mnie zostawił. A ja sobie nie poradzę.. zostałam bez pracy i bez środków do życia. Mało tego mieszkanie mam opłacone do 10 kwietnia i nie wiem co dalej. Już chodzę jak głupia.. siadam nad rzeką k patrzę na ludzi, którzy chodzą i są szczęśliwi i mnie to tak boli. Każdy jest kowalem swojego losu jak to mówią.. ale mam taką ochotę wykrzyczeć światu, że nie chce być sama.. nie wiem.. kto może niech pomoże.. muszę jakoś zdobyć 780 żeby zapłacić za kawalerkę.. może to mało realne ale nadzieja umiera ostatnia. Daje ten komentarz w świat i niech się dzieje wola Boga. Może on ześle dobrych ludzi.. Agata Stępień; 80 1160 2202 0000 0004 8897 6558. Proszę Boga :(