Wielkoduszna Julia Wieniawa obiecuje: "Po śmierci oddam swoje narządy"

Ludzie kiedy skumacie, że obserwując te wszystkie beztalencia nabijacie im kasę a oni mają was totalnie w 4 literach? Jesteście im potrzebni by dostawali za darmo kosmetyki, ciuchy itd a co za tym idzie kasę.. Obudźcie się a będą musieli iść do normalnej roboty