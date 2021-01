Wiemy, co z pozwem Borysa Szyca przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu: "Chcemy, żeby PRZEPROSIŁ I ZAPŁACIŁ"

Ola 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Do ciemnego ludu ... Czy naprawdę jest w porządku ze zrobią dla was film żebyście się ekscytowali zamiast wziąć się za to co pokazali Sekielscy i poprawić jakoś sytuacje ofiar i ukarać tych co to kryli np dziwisza a nie płacić znów rydzykowi !!!!